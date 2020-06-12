菲國防長登爭議島嶼宣示主權！竟收簡訊：歡迎來中國

位於南海的中業島（ Thitu Island ）是中國、菲律賓、越南 3 國的爭議島嶼之一，各自聲稱對該島擁有主權。菲律賓國防部長羅倫沙納（ Delfin Lorenzana ）近日登上該島時，就收到中國、越南電信公司陸續發送的歡迎簡訊，獨獨不見菲律賓，讓他相當尷尬。
綜合外媒報導，菲律賓近來於中業島擴大基礎建設，建造海灘坡道、堤岸等設備，方便艦船向島上運送建築物資，羅倫沙納則在週二（ 9 日）登上中業島主持相關設備啟用儀式。沒想到當他與同行人員一同登島後，先是收到中國移動通信公司發送的「歡迎來到中國」簡訊，不久後連越南電訊營運商發來的歡迎簡訊也送到了，卻遲遲沒有「歡迎來到菲律賓」，引發菲律賓國內不滿。
菲律賓電訊營運商 Smart 發言人解釋，中業島附近確實有中國和越南的基地台，他們剛好也是 Smart 的漫遊合作夥伴；不過，由於 Smart 在中業島附近的基地站已癱瘓幾個月了，而中業島具備軍事用途，所以維修人員沒有得到軍方的許可，就無法進入修復，必須通過軍艦、飛機或船將設備帶回，才會導致上述尷尬局面。
根據中國官媒《環球時報》報導， 6 月 9 日是中菲建交紀念日，羅倫沙納挑在當天登島，或者具有挑釁意味，並引用菲國媒體稱「幽默的背後是真正的沮喪感」，還指出此事讓菲律賓外交部長陸辛（ Teodoro Locsin Jr ）大為光火，還在推特上發文大罵菲律賓電信運營商「PLDT」和中國、越南開展合作，讓他的工作更加艱難。