差點逃回中國！FBI機場逮解放軍間諜　「竊取內容」曝光

▲王新偽裝成醫學研究人員，接著進入加州大學舊金山分校從事科學研究。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

中美兩強角力持續上演！近期又爆出美國FBI逮到中國解放軍派出的間諜「Xin Wang」，當時他正準備從洛杉磯飛回天津，竊取的「研究內容」也全曝光。據法新社報導，美國聯邦檢察官安德森 （David Anderson）和聯邦調查局舊金山分部主管班奈特（John Bennett）發表聯合聲明，在6月7日時拘捕到具有解放軍背景的間諜王新（音譯：Xin Wang）。聲明內指出，王新在2019年3月26日持假護照入境美國，偽裝成醫學研究人員，接著進入加州大學舊金山分校從事科學研究。王新在機場被逮時也對美國海關坦承不諱，承認自己就是中國人民解放軍軍官，過去受雇於一間軍方大學的實驗室，因接獲上級命令，負責觀察加州大學舊金山分校的醫學研究成果，並將資訊傳回中國，幫助中國軍方複製美國的醫學實驗室。美國海關則在王新即將返回中國時接獲線報，得知他將加州大學舊金山分校的醫學研究成果帶回中國軍事研究單位，且早已透過電子郵件將不少內容寄回中國的實驗室。王新也在抵達機場前，就先刪除了私人手機上的微信通訊內容；王新目前將被以簽證詐欺罪起訴，可能面對最高10年刑期及25萬美元（約新台幣740萬元）罰款。（編輯：潘毅）