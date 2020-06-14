泰國神仙顏值螢幕情侶　盤點三對話題CP

本月初Bow生日時，Mik更甜蜜送上粉白花束相間的大花籃，十分甜蜜。（圖／翻攝自IG）

熱播的泰劇《尋愛魔力》兩人合演。（圖／推特）

30歲的泰英混血兒Bella Ranee Campen聲譽更上一層樓。（圖／翻攝自推特）

螢幕情侶Pope & Bella的速配感十足。（圖／翻攝自推特）

有著「泰國顏值天花板」美譽的模特兒兼演員Bright和初次演戲的新生代男星Win在劇中擦出火花。（圖／翻攝自推特）

延伸閱讀：

近幾年發展越來越好的亞洲電視劇，除了韓劇、日劇、台劇和陸劇之外，泰劇的規模同樣不容小覷，接連出現不少叫好又叫座的電視劇。這次盤點三對泰國網友議論紛紛的螢幕情侶檔，讓大家快速認識近年的泰劇生態。年僅24歲的泰劇新生代女神BOW和泰國人氣男星 Mike在去年播映的熱播泰劇《尋愛魔力》，因為實在太速配，兩人在一起的傳聞甚囂塵上，雙方過往都否認多次，終於在今年三月的記者會上，Mike在記者的逼問之下承認兩人在一起。本月初Bow生日時，Mike更甜蜜送上粉白花束相間的大花籃，十分甜蜜。2018年打破泰國5年來收視紀錄的奇幻穿越劇《天生一對》，螢幕情侶Pope & Bella的速配感十足，尤其讓30歲的泰英混血兒Bella Ranee Campen聲譽更上一層樓，從泰國國立法政大學畢業後就投入演員事業的Bella作品豐富，時至今日《天生一對》的熱度依然不減。不過私底下Pope & Bella並沒有私情，Bella早有穩定交往的男友Weir，和pope僅是關係好的前輩、後輩關係。近幾年勤接戲的Bella也讓人期待未來更多的發展。最後一對則是討論度極高的泰國BL劇《假偶天成》男主角Bright & Win！有著「泰國顏值天花板」美譽的模特兒兼演員Bright和初次演戲的新生代男星Win在劇中擦出火花，雖然鏡頭前兩人顏值匹配，私底下Bright早有穩定交往多年的女友nnevvy，兩人在IG的對話提及台灣而引爆中泰推特網路大戰，算是另類的真實生活小花絮。