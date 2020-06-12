參加造勢先報名！川粉一看「離譜規定」傻眼：不准告川普

美國總統川普昨（ 11 ）日表示， 19 日開始將將在奧克拉荷馬州舉行3月以來首場造勢活動，也宣告了因應新冠疫情影響的造勢活動將重啟。然而首站選定的場館目前可容兩萬人左右，仍有爆發群聚感染的可能，但川普競選網站上卻要求「川粉」得先簽下切結書，保證參加造勢活動後感染新冠肺炎，不可以向川普追究責任。

美國總統大選 11 月即將開跑，川普今年因新冠疫情而暫停將近 3 個月的選戰造勢將重新啟動。川普強調他希望支持者能擠滿造勢會場，卻要求川粉同意競選網站上寫下的「凡是參與造勢集會，您和任何參與者都自願承擔與新冠肺炎相關的所有風險，並同意不會要求川普競選連任團隊、任何相關組織、承包商或員工負起責任」切結書。

▲川普造勢網站要求川粉「染疫不可追究川普」。（圖／翻攝自川普 2020 競選官網）

根據《法新社》報導，川粉若想進入造勢首站奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）會場，就必須上網簽下該份切結書。而奧克拉荷馬州州長斯蒂特（Kevin Sitt）就表示，他很榮幸川普可以選擇該州成為造勢首站，特別是奧克拉荷馬州能因此成為全國公衛安全重啟的榜樣。

儘管川普大動作預告造勢活動即將重跑，他的選情卻十分告急。根據美國廣播公司（ ABC ）和華盛頓郵報（ The Washington Post ）最新聯合民調顯示，川普民調支持率僅有 43 %，已落後對手拜登 10 %；而美國有線電視新聞網（ CNN ）的民調則顯示川普支持率已降至自 2019 年 1 月以來最低的 38% 。（編輯：楊智傑）