疑發假消息推特刪大量中國帳號　華春瑩諷：幸好我的還在

知名社群網站推特( Twitter )週四宣布，因為發現有大量中國帳號針對香港抗議活動、新冠肺炎和其他主題，發表了大量不實的敘述並轉發，而將這些帳戶予以刪除。對此中國外交部發言人華春瑩則反駁稱，推特公司將肯定中國抗疫努力的言論與假消息畫上等號一事並站不住腳，並諷刺的說：「還好我的推特帳號還在。」
12 日在例行記者會上，有傳媒提問到，近來有越來越多中國的外交人員使用推特，而推特公司卻在日前以散播虛假信息的名義，將數以萬計的中國帳號停權，對此外交部有何看法？華春瑩首先笑稱，自己的推特帳號依然存在未被刪除，接著便針對推特公司的決定表達不贊同，不清楚推特做此決定的依據為何，並稱「一般人理解，虛假信息應該是假的，不真實的，甚至是惡意捏造的謊言和謠言。而中國為抗擊新冠肺炎疫情所做的努力和取得的成效是實實在在、有目共睹的。」
華春瑩強調，中國才是虛假信息的最大受害者，自疫情發生後，國際上總有些人或勢力近乎瘋狂的對中國進行造謠、污蔑和抹黑，其中不乏透過推特貼文聲稱「病毒是中國生產製造的生化武器」等言論，並反問：「如果推特公司認為肯定中國抗疫努力的是虛假信息並要關閉，不知道他們對於那些對中國惡意造謠抹黑的、真正的虛假信息怎麼處理？如果任由他們大行其道、横行霸道、甚囂塵上，那麼什麼是意識型態偏見，什麼是戴著有色眼鏡看中國，什麼是赤裸裸的雙重標準，什麼是是非不分、黑白顛倒，這就是最好的例證。真正應該關掉的，恰恰是那些有組織、有協調來攻擊抹黑中國的帳號。」
除了推特議題，華春瑩也對日前，美國和其他 100 多個國家要求針對中國新冠肺炎疫情調查一事感到不滿，認為美國對多邊機構和國際共識採取的是「合則用，不合則棄」的雙重標準，中國將繼續同國際社會絕大多數國家一起，堅定支持世衛組織工作。
華春瑩並表示，考慮到美國是當前全球疫情最嚴重的國家，呼籲美方為了本國人民的生命安全和健康以及世界公共衛生安全，也能加強同世衛組織合作，邀請或同意安排世衛組織專家，在適當時候赴美國展開考察。
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