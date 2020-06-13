全球逾760萬確診！巴西新冠疫情慘過英俄　僅次美國

新冠肺炎疫情肆虐全球，截至發稿時間為止，已有 7617591 人確診、 424587 人因此死亡，雖然目前美國仍是疫情最嚴重的國家，但南美大國巴西正在急遽增加中，甚至已超過英國和俄羅斯，成為目前全世界僅次於美國的第 2 大疫區。
根據美國約翰霍普金斯大學統計，目前世界第 1 大疫區美國的確診病例已至少 2043656 人，其中 114613 人不幸死亡，由於部分州郡陸續重新開放，因此有疫情反彈的趨勢。然而，相較於美國，醫療、公衛水平相對較低的巴西，疫情則令外界更為憂慮，根據巴西衛生部通報，過去 24 小時該國感染新冠病毒的人就新增了 25982 例，累計確診總數達到 828810 例；病歿新增 909 例，死亡總數達到 41828 例，已超越英國、印度和俄羅斯。
為了抗議總統波索納羅（ Jair Bolsonaro ）對疫情疏忽導致新冠病毒在巴西大爆發，近日有民眾於里約熱內盧著名的 Copacabana 海灘立起多座象徵性墓碑，怒嗆：「總統必須了解我們正面臨史上最嚴重的艱困時刻，大量的人病死、許多家庭都在舉喪哀悼，還有失業率節節高升，到處都有飢餓的居民，我們只期望這個國家的總統能展現出希望、團結、嚴肅和管理能力。」
在象徵性的哀悼現場，亦有總統的支持者到場破壞，將海灘上的十字架標誌逐一弄倒，也引發抗議者不滿，雙方爆發爭執：「我兒子死於新冠肺炎，他才 25 歲，這傢伙還在四處破壞，根本就沒有對我們的尊重，海灘是公開的，大家都有權利使用。」
目前全球前 10 大疫區排行，依序為美國、巴西、俄羅斯、印度、英國、西班牙、義大利、祕魯、法國、德國。
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