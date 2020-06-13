華為小公主IG曬甜照！孟晚舟仍在押　異母妹喜從哈佛畢業

▲姚思為從小學習芭蕾舞。（圖／翻攝自 Annabel Yao IG）

▲姚思為經常出入各種社交場所，裝扮入時、氣質出眾，也被外界稱為「華為小公主」。（圖／翻攝自 Annabel Yao IG）

2018 年於加拿大英屬哥倫比亞被逮捕的華為科技公司財務長孟晚舟，至今仍被關押中，引發美中加 3 國的外交角力戰，不過她同父異母的妹妹姚思為（Yao Siwei，英文名 Annabel Yao，有指已改名為姚安娜），近日則剛歡慶從名校哈佛大學畢業，對比姊姊至今仍為階下囚的窘況，華為小公主的日子過得相當不錯。綜合港媒報導， 22 歲的姚思為是華為創始人兼總裁任正非的小女兒，出生於雲南昆明，為任正非與第 2 任妻子姚凌所生，與大姊孟晚舟一樣都是從母姓，有多年學習芭蕾舞的經驗，是哈佛大學電腦工程和統計數據的學生，成績優異堪稱學霸。 10 日她在個人 IG 上傳了自己從哈佛畢業的慶祝照片，只見她頭戴花環、身穿薄紗小洋裝，氣質出眾的甜美模樣，讓不少網友直呼漂亮。據了解，任正非一共有過 2 任妻子，分別是孟軍和姚凌，另外還有未經證實的蘇薇。大女兒孟晚舟和兒子任平皆是孟軍所生， 2 人都在華為任職，而與哥姊相差 20 多歲的姚思為，出生時父親已在商界有了名氣，從小生活十分優渥。就和其他同齡女孩一樣，姚思為喜歡在社群媒體上展示自己與朋友聚會、在世界各地旅遊、排練芭蕾的照片。雖然除了在社群平台亮相以外，姚思為平時顯得相當低調，但拜倒在她石榴裙之下的男子不算少數，港媒報導，連「賭王」何鴻燊的四房太太也曾想撮合她和兒子何猷君，可惜 2 人並未真正擦出愛火，而何猷君後來也娶了名模奚夢瑤為妻。對於姚思為畢業後的去向，網友們顯得十分好奇，不少人甚至詢問是否會像哥姊一樣，也去爸爸的公司上班。