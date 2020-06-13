華南市場第二？45人咽拭子陽性　北京新發地市場封路封區

中國大陸北京市在連續 56 天未出現本土病例後，於 6 月 11 日傳出近 2 個月來的首例，接下來又陸續發現至少 4 例確診，經過疫調，都有當地新發地市場的活動史。有關單位於今天( 13 日)的疫情防控發佈會聲稱，目前有 45 人的咽拭子檢測呈陽性反應，已對市場周邊 11 個小區進行封閉管理，周邊多條道路也已臨時封路。
根據陸媒《澎湃新聞》報導，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火，在 13 日的記者會上表示， 6 月 12 日 16 時— 24 時，北京市又新增 4 起本土病例，且都與新發地市場有關，已針對北京市近期疫情組織專業人員展開大規模排查，主要鎖定農貿批發市場、大型超市等地， 4 個病患活動史如下：
病例 1，某男，38 歲，北京市西城區人，公司職員，家住北京市房山區長陽鎮九州溪雅苑。患者 5 月 30 日、 6 月 5 日和 6 日，曾騎摩托車至新發地農產品批發市場採購。 6 月 9 日出現身體發麻、發熱、頭痛等症狀，最高體溫 38.6℃ 。 11 日自駕車到石景山醫院發熱門診就診， 12 日核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。
病例 2，某男， 50 歲，河北省保定人。工作單位和現住址均為新發地冰鮮海鮮市場，司機兼進貨員。 6 月 6 日出現發熱、咳嗽等症狀， 12 日就診北京天壇醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為重型。
病例 3，某男，35 歲，河北省保定人。工作單位和現住址均為新發地冰鮮海鮮市場，售貨員。 6 月 10 日出現發熱等症狀， 12 日就診北京天壇醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。
病例 4，某女，27 歲，山東省德州人。工作單位為新發地批發市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。 6 月 9 日出現發熱、咳嗽等症狀， 12 日就診北京友誼醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。
龐星火並稱，目前在市場採集的海鮮、肉類等食品及外環境塗抹標本 5424 份，完成新冠病毒核酸檢測，新發地市場發現 40 件環境陽性樣本；而在對 1940 名從業人員的篩檢，於新發地採集的 517 件樣品中，則有 45 人咽拭子為陽性，另在海淀一農貿市場發現 1 例陽性，為新發地確診病患的密切接觸者。上述 46 人目前無臨床症狀，已在嚴密管理和觀察中。
《中新網》指出，受到新發地市場從業人員及環境中檢測出新冠病毒核酸陽性影響，目前新發地市場周邊多條道路已採取臨時封路措施。新發地市場也已暫時關閉，將對 1 萬多名相關人員進行核酸檢測。不少網友擔心，新發地市場是否將成華南海鮮市場第 2 ，也質疑真實病例數是否不只這些。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。