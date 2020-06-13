非裔男之死掀改革！議會決議　社區安全系統或將取代警局

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，觸發反種族主義示威潮，有關警方是否濫暴的爭議也甚囂塵上。該起慘案發生的明尼蘇達州明尼阿波利斯市（ Minneapolis ）於當地 12 日通過決議，將以社區主導的公共安全系統（ Community-led public safety system ）取代當地警局。
綜合外媒報導，在佛洛伊德事件發生後，警隊改革問題也被大幅討論。明尼阿波利斯市議會週五決定，要開始努力爭取進行 11 月公投，看是否能取消城市憲章對警察配備的要求，從而建立 1 個新的公共安全組織。另外就是市政工作人員可開始研發所謂的「公共安全變革性新模式」( Transformative new model for public safety )，整個過程預計將須花費 1 年。
《明尼蘇達公共廣播電台》( Minnesota Public Radio )的報導指出，大多數的市議會成員都贊成廢除警局，市議員坎寧安（ Phillipe Cunningham ）表示，佛洛伊德之死凸顯了解決種族問題、警察暴力的迫切性，最好的辦法就是不分種族、膚色，與社區居民一同設計、發展出新的公共安全體系，從而讓社區居民免於不當暴力的威脅。
另個明州當地媒體《星論壇報》（ Star-Tribune ）則指出，包含明尼阿波利斯市議員埃利森（ Jeremiah Ellison ）在內的 5 位市議員，已計劃要在本月 26 日提出具體的城市憲章修改計劃，並委任工作小組於 7 月底前遞出建議書，後續憲章委員會討論可能也需要數個月的時間。
報導並提到，目前的明尼阿波利斯市憲章要求市議會，必須按一定居民人口比例，資助警力配置並負擔相關費用，而根據最新的人口普查數據，該市至少該有 730 名受雇警員。若是相關改革繼續推動，明尼阿波利斯警察局將從城市憲章中被刪除。
不過，決議的推展過程並非一直都一帆風順，明尼阿波利斯市長雅各布‧弗雷（ Jacob Frey ）幾日前，就曾對取消警察部門撥款等事表達反對，結果卻遭到抗議人群的撻伐，狂喊他可恥，還狂噓道要他「趕快回家」。雖然針對種族的不當執法暴力確實需要被解決，但在相關替代制度完善前，是否能確保治安無虞，不顧此失彼，也是當地政府、居民都須深思的議題。