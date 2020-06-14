經濟惡化恐致解體　專家：「昨日蘇聯明日中國」成習夢魘

《日經亞洲評論》（ Nikkei Asian Review ）12 日發表評論，以「中國，一個陷入困境的巨人，對世界構成的威脅越來越大」為題，指出新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情造成的高失業率、低迷的經濟成長，將挑戰政權的統治，而對中國國家主席習近平來說，如同蘇聯垮台就是中共最大的夢魘。
評論指出，中國官方的失業率為 6% ，但其實忽略了在農村生活的人口，若是納入這些人，實際的失業可能高達 20%。而香港的中國觀察家認為，國務院總理李克強今年全國人大上，沒有設定今年經濟成長目標，表達對就業流逝的關切，顯示經濟成長下跌的事實。
根據李克強的工作報告，以及在記者會上對中外記者「 6 億中國人月收入千元」等，日本專家認為，習的親信希望李克強展現對經濟的樂觀，以及讚美習領導下的防疫勝利，但可見李克強並沒有順從。
世界銀行推測，中國今年經濟成長率為 1%，是 1970 年對外開放以來最低。過去經濟發展是共產黨統治人民的基礎。經濟惡化引起混亂，導致中國踏上和蘇聯解體一樣的命運，會是習近平最大的夢魘。
《亞洲新聞》（ Asian News ）形容，病毒將習近平的「中國夢」變成了惡夢，經濟問題將 2020 年脫貧的理想推至更遠的未來。根據非政府的北京社工組織統計，推算至少有 5800 萬人失業，其中大多是農民，比政府估計的數字還多。
薪資方面，中國勞工通訊（ The China Labour Bulletin ）指出，在疫情以及中美貿易戰的影響下，中國製造業的工資也減少了一半以上。根據國家統計局，今年第一季的農村人均可支配收入為 3128 人民幣（約 1.3 萬台幣），較去年下滑了 3%。
這不是第一次外國媒體將蘇聯比做中國的評論，在 COVID-19 進入疫情大遊行後，澳洲節目「 60 分鐘」（ 60 minutes ）3 月就以車諾比核災比喻，兩個極權政府統治下的地區，都試圖隱瞞真相，而核災成為了蘇聯政權「棺材板上最後一根釘子」。
而《亞洲論壇》（ The Asian Forum ） 5 月中的評論指出，現代中國領土的結構仍然仿造著蘇聯。蘇聯過去由現今的亞塞拜然、烏茲別克、烏克蘭等，有著民族傳統、斯拉夫語言分系的地區所組成。現在的中國，也包含了一些民族自治區，特別是維吾爾族和藏族，保有長期抵抗中國統治的「國族意識」。蘇聯的前車之鑑，加上地區的動亂，中國決定採取更嚴厲的措施控制這些地區。
在《紐約時報》取得的文件中，習近平在談話中提及，波羅的海共和國是蘇聯經濟上最發達的地區，但這沒有阻止它們脫離蘇聯。而南斯拉夫雖然富裕，但因種族衝突暴力關係破裂。因此，加大對西藏、維吾爾地區的投資和建設，同時建立再教育營，是習從蘇聯的經驗上發展出的決策。
印度《 WION 》在今年六四 31 週年分析，「今日蘇聯，明日中國」在 1991 年蘇聯解體後，變成「昨日蘇聯，絕不能變成明日中國」。早在 1989 年，六四天安門事件就讓中共政黨了解想要生存，就要改變。但「改變」並不是政治改革，而是更多的壓迫和促進經濟發展。繼鄧小平之後，習近平仍然在發展經濟這條路上，但他無法展現和鄧一樣的統治技巧、世故或沉著。他告訴全世界「中國為想加速經濟發展、保持獨立性的國家提供新的選擇」，卻沒有向世界坦承在經濟數據下，中國對人權的壓迫和侵犯。