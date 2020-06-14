北京病毒株基因和以前不同！專家：防二次疫情的最大考驗

中國北京近日再次爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）本土感染，11、12 日的病例皆與新發地市場有關，並在處理鮭魚（三文魚）的砧板上驗出病毒。北京市委書記蔡奇昨日（ 14 ）在會議上表示北京進入「非常時期」實施暫時管制、封閉式管理。
據中國《時代財經》，國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光教授表示，目前北京疫情正在經歷一次「重要考驗」，因為北京和中國大多數人口一樣，都是易感染人群（不具抗體）。幸虧北京發現得早，這次考驗可能是全國疫情相對平靜後最大的一次考驗，如果處理不好，恐怕會形成第二波疫情。
但曾光對第二波疫情非常樂觀，認為會得到控制，稱北京對於疫情的處理與武漢初期疫情相比有了很大進步，第一時間就進入了戰時狀態。
曾光表示，國家衛健委和中國疾控中心的專家已經介入，且以分離出病毒基因序列，初步結果顯示，病毒毒株不像是國內流行的類型。目前已經做了兩例樣本檢測，還要繼續擴大檢測，這對判斷疫情走向有很重要的作用。
自 12 日起，北京市、區疾病預防控制中心已經在農產品批發市場、超市等採集海鮮、肉類食品樣本共 5424 份進行篩檢，其中在新發地市場有 40 件樣本呈陽性，其餘皆為陰性。
而在這些市場的職員中，有 1940 人接受篩檢，在新發地的 517 件樣本中，有 45 人咽道樣本呈陽性，而另一名具新發地市場密切接觸史的海淀一農貿市場的員工，也呈現陽性，46 人皆為症狀患者。
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