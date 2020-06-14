10萬補助金還沒進帳！日男「先做一事」　女友心冷鬧分手

日本為了救濟民眾因2019新型冠狀病毒（COVID-19）生計受影響，決定發給每位國民10萬日圓（約27,789台幣）補助金，補助金議題不例外地造成討論，不過卻有一名日本女孩為此跟男友分手！
4日，日本媒體《週刊SPA！》刊出一則報導，受訪者之一是一名27歲派遣女員工坂田佳苗（化名），她跟26歲的上班族男友已經交往1年，因為兩人住的地方有點遠，加上擔心新冠肺炎疫情，兩人已經有一段時間沒有碰面，不過仍固定會每天視訊聯絡。
某天兩人照常邊吃晚餐邊視訊聊天時，聊到補助金的話題，坂田佳苗表示因為被減班、減薪，所以會拿補助金來補貼生活費，男友則笑著說他已經買了最新的iPhone SE。坂田佳苗當下詢問，補助金應該還沒進帳，男友則表示，反正最後都會匯進來，先花掉也沒關係。
坂田佳苗聽完覺得不能接受，她認為男友現在的手機才剛換不到1年，應該到補助金匯進來再去買，「我開始覺得不安，他好像沒想那麼多，可能是個不能依賴的男人」。自那天起，兩人連絡頻率漸少，男友可能有察覺但不知道原因，「再這樣下去，就算能夠見面了，也可能不會再見直到（感情）自然消失吧」。
網友們看了紛紛表示，「我不知道他有什麼問題，相反地，我覺得女方有點問題，心胸太狹窄」「為了妳男友的幸福，支持妳分手吧」。（編輯：林奐妤）