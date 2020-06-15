印度「聖人」誆吻手可治新冠肺炎　自己病死還傳染逾20人

新冠肺炎疫情持續嚴峻，除了部分早先已宣布平緩的國家，出現疑似第 2 波疫情外，非洲、南美、和部分南亞地區則正在經歷疫情爆發階段。而目前全球第 4 大疫區印度，近日發生 1 起離譜事件， 1 名自稱「 BaBa 」（印度語代表聖人）的男子，聲稱自己對新冠病毒免疫，還表示能藉著親吻信徒的手治病，結果不但自己染病死亡，還造成至少 20 人跟著確診。
綜合《印度時報》（ The Times of India ）等外媒報導，位於印度中西部的勒德蘭（ Ratlam ），有位自稱「 BaBa 」的僧人，宣稱自己對新冠肺炎免疫，還可以透過親吻信徒的手，以類似驅魔的儀式幫他們「除去病毒」，也確實吸引到一些信眾；結果他本人於 3 日確診感染，並於隔天( 4 日)死亡。
當地衛生部門展開疫調後，在初步取得的 40 個檢體上，發現有 20 個呈現陽性，其中 7 人為該名僧人的家人，其餘則是信徒，顯示已有群聚感染的狀況發生，其他的檢驗報告則仍在等待出爐。另有至少 29 人曾參與過類似活動，當局已將他們緊急隔離。
報導並引述印度衛生官員 Ruchika Chouhan 聲明，警告民眾切勿相信此類關於治療或預防新冠病毒的危險說法，而是應遵循有根據的科學防疫措施，才有可能保護自己免於病毒侵襲。
根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至 15 日清晨 8 點，印度的新冠肺炎確診人數已有至少 320922 , 並有 9195 人因此死亡；其中孟買、新德里、清奈疫情相對嚴重。
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