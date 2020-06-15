疫情蔓延！中國衛健委：新增39起本土病例　北京佔36例

中國大陸北京市由新發地批發市場爆發的新冠肺炎疫情，目前尚無緩和跡象，當局除積極進行疫調外，也已將市場周圍小區及道路暫時封鎖。根據中國官方最新統計，全國 31 個省(含新疆) 14 日又新增 39 例本土病例，其中光北京市就佔了 36 例。
根據中國衛健委 15 日早上公告， 6 月 14 日 0 — 24 時， 31 個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例 49 例，其中境外輸入病例 10 例（四川 4 例，重慶 2 例，陝西 2 例，上海 1 例，福建 1 例），本土病例 39 例（北京 36 例，河北 3 例）；無新增死亡病例；新增疑似病例 1 例，为本土病例（四川 1 例）。當日新增治癒出院病例 1 例，解除醫學觀察的密切接觸者 392 人，重症病例增加 1 例。
截至 6 月 14 日 24 時，中國大陸境外輸入現有確診病例 92 例（無重症病例），疑似病例 2 例。累積確診病例 1837 例，累計治癒出院病例 1745 例，無死亡病例。
北京市委常委會於 14 日下午召開會議，聲稱因疫情防控不力，決定免去北京豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華、新發地農產品批發市場總經理張月琳的職務。
中國國家衞健委公告也稱，已向北京派出具湖北武漢疫情經驗，特別是流行病學調查、環境消殺的專家指導防控工作，加強疫情形勢分析研判，有針對性地做好防控工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。