漫步斜坡不穩被笑身體差　川普推特自讚：我真有氣勢！

美國總統川普 13 日出席西點軍校畢業典禮發表演說，談話結束，他非常謹慎的走下演講台的模樣在推特（ Twitter ）社群上引起關注。對此川普在昨日（ 14 ）發布推特解釋，那個坡道「又長又斜」而且沒有任何扶手，最重要的是它「非常地滑」。並批評拿他開玩笑的媒體都是「假新聞」，他絕不可能跌倒讓它們取笑，並澄清自己跑過坡道最後 10 英尺，真有氣勢！
川普在週日（ 14 ）度過 74 歲生日，使得他成為美國有史以來最老的首任總統。川普的推特回文依舊嘲諷幽默，但他緩慢的步伐還是引起網友對其健康的猜測。當日在西點軍校，用手兩手托著玻璃杯喝水的模樣，也被外界猜測川普的右手出了狀況。
雖然川普事後在推特上澄清坡道很滑，但長久與川普對立的《華盛頓郵報》、《紐約時報》還是指出，當天非常晴朗、草地乾燥，坡道不太可能是滑滑的。除此之外，目前也沒有影像證明川普最後真的如他所說跑著下坡道。
白宮總統醫生曾表示，川普身體保持著健康，並承認川普服用奎寧（ hydroxychloroquine ）預防新型冠狀病毒（ COVID-19 ）。由於尚未有醫學研究證明奎寧能夠抵抗病毒，當時一番言論引起極大的爭議，最後川普表示會停止吃藥。
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