川普連任總統夢無望？學者曝年底「翻盤關鍵」：他穩贏的

美國 2020 年總統大選將於 11 月舉行，隨著國內新冠疫情與非裔男子佛洛伊德之死引發的反種族主義抗爭陸續爆發，讓目前美國總統川普的民調直落，充滿未知數的選舉結果讓各界十分關注。對此，經濟學家吳嘉隆就指出川普選戰攻勢尚未火力全開，並提到只要川普堅稱「疫情的爆發與黑人之亂背後都是中共在搞鬼」，年底就穩贏了。

經濟學家吳嘉隆今（ 15 ）日在臉書上揭露川普雖目前民調選情低迷，但手中仍握有「逆轉關鍵」，他提到川普若要當選只要強調「疫情的爆發與黑人之亂背後都是中國在搞鬼」，美國人就會相信並且投票支持川普中美貿易戰的策略，「川普只要一直這樣講，美國人會信，就穩當選了」。

▲經濟學家吳嘉隆預言川普穩贏關鍵。（圖／翻攝自吳嘉隆臉書）

美國新冠疫情確診案例已突破兩百萬，死亡人數更高達 115436 例，而美國反種族主義浪潮也越演越烈，各州不斷傳出抗爭失控的消息。吳嘉隆就表示「川普手上多的是材料，證明疫情與騷亂（以及所造成的經濟衰退）的責任都在中國」，其中就包含非裔男佛洛伊德使用的假鈔來源，應該就是近日查獲多批由中國印製的假鈔之一。

目前根據美國廣播公司（ ABC ）和華盛頓郵報（ The Washington Post ）最新聯合民調顯示，川普民調支持率僅有 43 %，已落後對手拜登 10 %；而美國有線電視新聞網（ CNN ）的民調則顯示川普支持率已降至自 2019 年 1 月以來最低的 38% ，而吳嘉隆也預測川普全力打選戰的時間將落在兩黨提名之後，也就是今年九、十月之間。（編輯：楊智傑）