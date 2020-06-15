港警成錦衣衛？保安局長：國安法執行警隊需接受品格審查

中國全國人大通過「港版國安法」引起各界關注，香港保安局局長李家超昨日（ 14 ）接受《南華早報》採訪時表示，北京是否在港設立國安機構，中央會按需要決定，並會尊重國家的看法。同時，港府將會提早部署專責執行國安法的隊伍，強調成員需要通過品格調查，有北京相同的國安理念。外界認為，國安法條例內容尚未明確公布，提早組建小組有設立「錦衣衛」的疑慮。
香港保安局局長李家超表示，香港警隊計畫依照「港版國安法」的執法事宜，成立一個專責小組，職責包括收集情報、調查和培訓人員等。新的警隊部門，將由警務處長鄧炳強領導。並在接受香港無線電視採訪稱，專責小組將在國安法實施後「即時執法」。
隊伍的人選會根據條文要求決定，但強調成員必須具有強的分析、洞察能力，並是投入工作、對工作有熱誠的人，同時亦需通過品格審查，包括對香港的忠誠度、在維護國家安全內知道自己的責任、遵守保密原則，並對維護國家安全的看法及理念與當局一致。已退休富有經驗的警務人員、隊伍成員是否為中國籍、是否要求成員進行宣誓或發表擁護《基本法》和特區政府的聲明，則尚待研究、不排除可能性。
李家超認為，澳門以特首擔任主席的維護國家安全委員會值得香港參考，形容涉及國家層面的事，特首是向北京交代和負責的最高代表。但強調，雖然港澳存在相似的地方，但兩地要處理的問題性質、複雜性都不同，要根據實質的法律條交和香港的具體情況再決定。
對於北京是否在港設立國安機構，李家超表示將會予以尊重，絕對認同在國家安全上只有一個標準，就是「國家」的標準。而提早部署並不是國安法第一日實施就進行拘捕。
據《香港電台》（ RTHK ），港大法學院公法講座教授陳文敏認為，港府近期對國安法的宣傳都沒有提到法律內容，令人擔憂。提出港版國安法為香港制訂，必須跟隨《普通法》的法治。
陳文敏在電台節目中表示，近兩個星期對「港版國安法」的宣傳都較為情緒化，沒有讓市民知道法律實際的內容及細節，目前看來，國安法對恐怖活動及外國勢力干預的定義都不清晰。
內容方面，如果涉及分裂國家或顛覆政權，陳文敏認為當中須要涉及武力或鼓吹武力、有政治目的以至有實際效果。例如，如果在六四燭光晚會高叫結束一黨專政的口號，不應視為顛覆的行為。
陳文敏認為，不能以「國家安全」為名就什麼都可以做，基本法約制，能夠包括對人權的保障，外國的國安法有開明或嚴苛，部份有機制作出制約，亦有排除異己的工具，他認為要留意相關法律的限制範圍、法院權力、程序保障及如何執行。