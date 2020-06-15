感染鏈擴散　陸媒：3省出現北京新發地相關的新冠病例

中國大陸北京市在沉寂了近 2 個月後，於本月 11 日出現 56 天以來首個本土病例，接下來幾天，確診病例數越來越多，且幾乎都與新發地批發市場有關，讓人憂心第 2 波疫情恐將襲來。根據陸媒報導，現在已有 3 個省出現與新發地相關的病例，有跨省傳播的跡象。
根據《北京日報》報導，近 2 日，河北、四川、遼寧省，都有和近期北京新發地市場病例有關的確診出現，有些地區甚至明文規定，從北京市來的人員，皆須照規定實施隔離、核酸檢測、抗體檢測等措施，還提醒當地市民，如非必要，最近盡量不要前往北京市。
河北省衛健委通報稱， 2020 年 6 月 14 日 0 - 24 時，河北省新增確診病例 3 例，新增無症狀感染者 1 例，為 1 家 4 口，幾乎都有北京新發地市場的活動經如下：
病例一，劉某某，女， 53 歲。 6 月 5 日左右曾在北京新發地批發市場的 13 號、 18 號、 19 號攤位進貨（帶魚等）。
病例二，王某，男， 31 歲，病例一的女婿。 5 月 14 日與妻子、女兒自駕前往北京，至 6 月 8 日一直在北京新發地市場水產 14 號攤位經商， 6 月 8 日下午 16 時同妻子和女兒一同自駕車返回安新縣端村鎮西堤村。
病例三，王某某，女， 6 歲，病例二的女兒。 5 月 14 日與父母自駕前往北京， 6 月 8 日下午 16 時同父母一同自駕車返回端村鎮西堤村。
無症狀感染者，馮某，女， 31 歲，病例二的妻子。 5 月 14 日和老公、女兒自駕前往北京。一直同女兒在樂園小區，偶爾在小區附近超市購物， 6 月 8 日 16 時與丈夫、女兒自行駕車返回端村鎮西堤村。
不只河北，隨後，四川省衛健委亦通報， 6 月 14 日 0 - 24 時，四川新增疑似病例 1 例，是 6 月 9 日從北京乘機、轉車後抵達雅安市石棉縣，其丈夫是 6 月 13 日北京確診病例。
最後則是，遼寧省衛健委於昨天( 14 日)發布消息， 6 月 13 日 0 時至 24 時，遼寧新增 2 例確診，均為 6 月 12 日瀋陽市報告的無症狀感染者轉歸確診病例（是北京市 6 月 12 日確診病例之密切接觸者）。
面對疫情來勢洶洶，中國中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭強調，此次疫情與新發地市場高度關聯，由於市場人員密集、流動性大，疫情擴散的風險很高，務要採取堅決果斷的措施，切實防止疫情擴散蔓延。
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