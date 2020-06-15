嚴防疫情回流！河北保定進入「戰時狀態」　啟動相關機制

由北京新發地市場爆發的新冠肺炎疫情，除了在當地繼續有確診病例傳出外，也出現跨省傳播鏈；綜合各地衛健委消息，截至6月14日24時，遼寧、河北、四川 3 省，皆出現與北京確診相關聯病例。其中，河北的 4 名感染者來自同一家族，近期曾赴新發地市場擺攤經商，為防疫情 2 次衝擊，已有地方陸續採取相關措施。
根據《保定日報》報導，河北省保定市與北京市緊鄰，貨運往來、人員往來十分密切，病毒傳播的風險相對高。保定市應對疫情工作領導小組於 13 日召開疫情防控會議，會議指出，保定毗鄰北京，必須高度警覺，嚴防死守、精準施治、有效管控，慎之又慎、嚴之又嚴地把好各個關口，嚴防疫情在保定擴散。
會議中強調，要積極應對，嚴密防控。社區、農村要嚴格實行網格化管理；機關企事業單位要繼續執行出入測溫、分散就餐等各項防控要求；商場、寫字樓、公共交通要嚴格執行各項防控措施，市場、超市等生活服務場所要嚴格進貨渠道管理跟蹤和檢驗檢測，嚴格人員出入管理；各級各類醫療機構要強化預檢分診、發熱門診管理，強化和完善發熱患者就診流程，發現發熱病人及時報告，堅決避免院感事件發生；學校及各類特殊場所要嚴格按照覆學疫情防控指南要求落實各項措施，嚴禁疫情流入。
當局呼籲，在這場疫情防堵戰中，務要發揮好「三道防線」作用，既要防止遠端的疫情經由保定進入北京，更要注意做好北京返回人員的體溫監測、登記等各項工作；要做好社會管控和輿情把控，主動發聲，回應關切，避免引起不必要的恐慌。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。