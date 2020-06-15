美制裁撐不了？華為前職員曝：7月裁員50%、員工拋售股票

▲（圖／翻攝自微博）

中國通訊科技巨頭華為（ HUAWEI ）在中美貿易戰中，因為 5G 技術涉及國家安全，受到美國的抵制，其他美國盟國也再商議是否要讓華為進入市場。隨著貿易戰、香港人權議題，中美關係逐漸緊張，美國擬加重對華為制裁，透過台積電設廠、限制出口等措施對抗。近日，中國微博上傳出，華為可能將於 7 月中宣布重大改變，包括股權更動、裁員近 50% 的員工，預計從 19 萬降至 10 萬人。華為裁員的消息最早從經新浪微博任制「華為前員工李洪元」的帳號（ @leedeson ）貼出，一張群組內部討論的螢幕截圖顯示，華為一名快退休的資深員工透露， 7 月的重大變革包括股權更動、裁員，不少要退休的員工都選擇將手中一半的股份兌現。爆料的前員工李洪元，曾在 2018 年從華為離職後，被以職務侵占為遭到警方羈押 251 日，最後因為證據不足而獲釋。2019 年 11 月底，此案細節經由網路在微博上引起熱烈討論，「 251 」一度成為代表勞工弱勢的網路用語，隨之衍生的還有「出身 985、工作 996 、離職 251、發帖 404」。985 代表中國 985 工程重點大學；996 代表過勞加班：上班 9 點、下班 9 點，一週上班 6 天；404 代表網路言論被刪除。中國網友除了擔憂華為，也質疑李洪元的爆料能不能信任。有網友推測，華為未來裁員的原因可能是海外市場消減、海外產業的產業無法取得回報。而持反對意見的網友，則認為華為集團創辦人任正非因為政治考量，不會輕易裁員。