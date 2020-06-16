稱當地已有逾百例！世衛：北京疫情是大事　盼資訊分享

新冠肺炎本土疫情在中國北京市消失 56 天後再度現蹤，並以驚人速度快速蔓延，根據陸媒報導，有中國專家認為，北京市在短短 4 天內就新增 79 例，顯示本次的病毒傳染力恐怕比當初在湖北武漢的還要強。北京疫情再起的消息也引起世界衛生組織( WHO )重視，聲稱當地已有超過百起病例，希望中國官方能分享本波的病毒基因序列。
綜合外媒報導，15 日在瑞士日內瓦的記者會上，秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在一開始就表示，過去幾週大部分的新冠肺炎新增病例是發生在美洲和南亞。然而，即使是已經成功遏止疫情的國家，仍不可忽視病毒捲土重來的可能性，必須保持警惕、嚴防疫情復發，並提到北京自上週開始爆發的新冠本土疫情。
譚德塞聲稱，在本次疫情再起前，北京已有 50 多天沒有出現新病例，但到該次記者會召開時，已知當地有超過 100 起的病例，世衞正在努力調查本次疫情爆發的源頭和程度。
世衛突發衛生事件執行主任萊恩（ Mike Ryan ）也稱，北京爆發新一波新冠肺炎疫情屬重大事件，希望世衛當地團隊與中國官方合作，能找到並分享病毒的基因序列，但也重申目前全球還有許多地方正在爆發疫情，世衛都在密切監控中；至於進口三文魚（鮭魚）是否會傳播病毒，萊恩則稱要等更多研究結果出爐才能證實。
此外，對於美國總統川普於 5 月 19 日對世衛下通牒，要求 30 天內限期改善，甚至還在 5 月 29 日宣布終止與世衛關係一事，目前狀況如何？對此譚德塞僅簡單回覆稱，現今美國依然是世衛組織的成員國。
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