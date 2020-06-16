維持對民主台灣的承諾！美國防長：致力建立良好印太關係

美國與中國在南海、印太地區的角力，隨著新冠肺炎疫情蔓延、香港民主自治議題越演越烈，雙方皆動作頻頻。美國國防部長艾斯培（ Mark Esper ） 16 日以推文表示，將與日、韓、紐、澳、東南亞國家與其他太平洋島國，持續建立「更緊密關係」，也重申維持對民主台灣的承諾。
艾斯培台灣時間 16 日凌晨在官方推特數次發文，分享他在海峽時報（ The Straits Times ）有關美國印太戰略的投書，這篇文章內容指出，在新冠病毒與中國的挑戰下，美國將致力與區域盟友、合作夥伴建立更緊密安全關係，確保該地區保持所有人民能享有自由、開放，共同促進繁榮穩定。
艾斯培也提到，在美國國防部發布《印度太平洋戰略報告》 1 年後，美國的戰略 3 支柱：準備、加強夥伴關係、促進區域網絡發展，已取得十足的進步，但仍有大量工作尚待完成。
他也在同天稍晚的推文中表示，「夥伴關係：我們持續與日本、南韓、紐西蘭、泰國、澳洲、菲律賓、東帝汶、巴布亞紐幾內亞、斐濟、東加王國與其他太平洋島國建立更緊密關係。我們也會致力於對民主台灣的承諾。」
美國參議院軍委會剛於本月 11 日通過預算總額高達 7405 億美元的《 2021 財政年度國防授權法》（ NDAA2021 ），除了重申對《台灣關係法》的承諾外，也會繼續支持台美雙邊關係的深化。