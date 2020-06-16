美國擬修改禁令　准許美企與華為共訂5G標準

美中之間的貿易戰、媒體戰、科技戰打得火熱，檯面上雖頻頻嗆聲，但關係發展時有變化。有外媒近日報導披露，美國有意修改禁止美國企業與中國華為生意往來的禁令，允許他們在 5G 網絡標準展開合作。
根據《路透社》報導，美國商務部和有關機關已簽署改變禁令的決定，正待《聯邦公報》公佈，最早有機會在週二( 16 日)發布。
報導並引述商務部聲明，美國參與標準的制定，將影響 5G 、自駕車、人工智慧和其他先端科技的未來發展。美國商務部長威爾伯·羅斯（ Wilbur Ross ）並表示，美國不會放棄在全球的創新領導地位，將致力於鼓勵美國公司全面參與，並倡導美國技術成為國際標準，來保護美國的國家安全和外交政策利益。
美國在去年以國家安全為由，將華為列為實體黑名單，限制向該公司銷售美國的商品和技術。然而，有鑑於華為是全球最大的電信設備製造商，許多美國企業主和通訊業者都認為，若美國持續把華為看做拒絕往來戶，將會在共同制定全球 5G 通訊標準上處於劣勢。
此外，不少美企的工程師，由於不確定到底能和華為共享哪些資訊和技術，甚至減少參與開發合作，反而讓華為有更多話語權；商務部做出此項修正，也是為了回應美企和國會的疑慮，對美企在 5G 和人工智慧等領域競爭有益。