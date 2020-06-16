美國疫情未見緩　傳染病專家：6、7成人口感染前不會停

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在美國境內仍在擴散，伴隨著各州相繼放寬限制，加上抗議非裔族群遭到不平等對待的示威活動持續，確診人數不斷上升。美國疾病預防控制中心（ CDC ）在 12 日預測，至 7 月 4 日（美國獨立紀念日），死亡人數可能攀升至 13 萬；白宮冠狀病毒特別工作小組成員、傳染病專家弗契（ Anthony Fauci ）也警告，病毒傳播能力很強，至少要花上 1 年才夠恢復正常生活；明尼蘇達大學傳染病專家預估，在 6 至 7 成的人口感染前，傳散速度不下降，而現在若包括未被發現的無症狀患者、已痊癒者，美國可能僅 5% 的人感染。
明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆（ Michael T. Osterholm ）接受《福斯週日新聞》（ Fox News Sunday ）訪問時表示，由於示威、解封，美國現正處「不確定的時刻」，至少 22 個聯邦通報的確診例呈增加的趨勢。
據統計，至 16 日上午，美國累計逾 211 萬例確診，其中11.6 萬例死亡。奧斯特霍姆推測， 200 萬人感染約為美國總人口 5%，而新病毒在感染 60% 至 70%的人口之前不會罷休，且速度只是變慢，所以不管怎樣，接下來將有更多的患者。
目前增加的病例，不能完全歸因於擴大篩檢，奧斯特霍姆認為，現在要判斷示威作為感染擴大的原因還太早，初步的資料顯示，示威和感染無關。接下來的數週，最早 2 週內，會是判斷的關鍵。
奧斯特霍姆形容，病毒就像是老虎，人們不是在駕馭它，僅僅是乘坐在猛虎背上。除了該關注境內的確診人數是否下降，緊接著疫情二次爆發的問題也是一大隱憂，即使弗契在上週五（ 12 ）淡化了這個憂慮，表示美國目前沒有再次爆發的跡象，而疫情季節性回升也是「不可避免」。
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