北京5天106例新冠肺炎！陸專家：未來3天是關鍵

中國大陸北京市的新冠肺炎疫情，本土病例持續增加，外界對於是否將爆發第 2 波大規模感染相當憂心。然而，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友， 15 日晚間接受中國《央視》專訪時表示，未來 3 天應該會是關鍵，北京的病例增長狀況，將決定疫情的走向。
根據中國國家衛健委 16 日公告，中國 31 省含新疆， 15 日新增了 40 例新冠肺炎確診，包含境外輸入 8 例，本土病例 32 例，本土病例中北京就佔了 27 例、河北 4 例，四川 1 例；截至發稿時間為止，北京市已在短短 5 天內累計了 106 起確診，北京市委組織部更於昨天（ 15 日）宣布，全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，並開展「敲門行動」大排查。
15 日吳尊友受訪時坦承，在本土疫情基本已被阻隔的情況下，北京還會在短時間內接連出現病例，情況確實相當嚴峻，但目前已知病患，發現的都還算及時，疫情尚屬局部事件的常態疫情，範圍有限，暫時沒有必要對全體市民進行大規模的篩查。
關於在新發地切割三文魚（鮭魚）的砧板上發現新冠病毒，吳尊友則稱，這只代表砧板受到汙染，有可能是在市場內受到汙染，不能完全代表鮭魚本身一開始就有問題；而且除了鮭魚，其他物品也都有查到核酸陽性，特別是在同一個大廳裡的其他物體表面上，它只說明在這裡受到了汙染，不能說明更多的問題。不過，批發市場本身就是容易傳染的環境，需盡快找出被感染者並管理。
至於大部分市民最關心的潛伏期問題，吳尊友認為，未來 3 天北京的病例數會決定疫情的走向，因為該市在 11 日出現疫情以後， 12 日、 13 日很快就有相關病例的報告，代表這些措施是及時的、有效的，並未讓潛藏病例影響人群太久：「對於那些已經感染的病人，如果要發病的話，應在明天、後天，如果明天、後天報告數沒有大幅度增長，那也就是說這次疫情就基本穩定在這樣一個規模了。」
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