抗疫有成？武漢：無症狀感染者和密切接觸者「清零」

中國湖北武漢市自去年年底爆發新冠肺炎疫情以來，歷經近半年的抗疫之戰，似乎成效漸現，武漢市今天( 16 日)宣布，該市無症狀感染者及其密切接觸者數目已全部歸零。
根據武漢市衛健委 16 日公告， 6 月 15 日 0 時至 24 時，武漢市無新增無症狀感染者，無尚在醫學觀察的密切接觸者。現有最後 3 例無症狀感染者連續 2 次核酸檢測陰性，經專家組認定，正式解除隔離醫學觀察。至此，武漢市無症狀感染者及其密切接觸者全部「清零」。
該公告也提到， 5 月 14 日至 6 月 1 日，武漢市針對全體市民展開大規模集中核酸檢測排查，共發現無症狀感染者 300 名，追蹤密切接觸者 1174 名，雖未發現無症狀感染者傳染他人的情況，但武漢市當局不敢大意，仍落實管理無症狀感染者之規範，嚴格實行發現、報告、隔離、處置全流程閉環管理。
武漢市曾在前述集中檢測時，發現有 300 名無症狀感染者，但後續經中科院武漢病毒所病毒分離培養， 300 人份樣本均未培養出「活病毒」，代表樣本中的病毒含量極低，加上他們的密切接觸者 1174 人，核酸檢測結果也都是陰性，說明武漢這些無症狀感染者不具傳染性。
此外，雖然北京市近日爆發以批發市場為震央的新一波疫情，但武漢市衛健委聲稱，該市於 13 日針對部分超市和農貿市場進行環境採樣， 1590 個樣本新冠病毒核酸檢測結果均為陰性； 6 月 14 日亦繼續對全市各超市、農貿市場等環境進行採樣，同時抽檢部分海鮮產品；結果發現，當地 15 個區的 20 個農貿市場、 25 個超市、 5 個水產品進出口貿易公司的海鮮產品、淡水產品和畜禽類攤位的案板、刀具、排水溝及冷庫等其它環境抽樣，共採集 1752 個樣本（其中包括來自南美的三文魚、對蝦、白蝦等海產品 54 件），所有樣本的新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。
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