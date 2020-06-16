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炸毀兩韓聯絡處　韓軍情局：北韓開城工業區傳爆炸濃煙

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-06-16 15:06:10
▲朝鮮方與韓國的聯絡處設立於開城工業園區。（圖／翻攝自 SBS ）
朝鮮（北韓）日前因為脫北者組織在兩韓邊境發放反金正恩政權文宣，領導人胞妹、超先勞動黨高層金與正透過官方媒體不斷放話，暗示可能對韓國（南韓）發動軍事行動。朝鮮自本月 9 日關閉 2018 年成立的兩韓聯絡處。

朝鮮方聯絡處設立於開城工業區內，今日下午當地時間 3 點半左右，韓國《 SBS 》、《韓聯社》報導，根據韓國軍方消息人士，今日午後 2 點多左右，在開城工業園區觀測到濃煙並傳出爆炸聲。

韓國軍情局、統一部皆證實工業園區內的爆炸與南北韓聯絡處有關。

▲（圖／翻攝自《韓聯社》）
▲（圖／翻攝自《韓聯社》）
▲（圖／翻攝自韓國《中央日報》중앙일보）
▲（圖／翻攝自韓國《中央日報》중앙일보）
▲（圖／翻攝自韓國《中央日報》중앙일보）
▲（圖／翻攝自韓國《中央日報》중앙일보）
 

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