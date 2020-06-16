越南傳統服飾典故一次看

（圖／翻攝自IG）

現在，越南女學生到了高中後，都必須穿著奧黛形式的制服，襯托出優雅風範，而因為奧黛是寬褲設計，女性要騎腳踏車或機車，行走坐臥都仍方便。（圖／翻攝自IG）

出生於2000年的Vo Ngoc Tran早在16歲時就因為精緻的五官而聲名大噪，被越南網友封為「零死角女神」。由於還是1名學生，所以社群媒體上除了生活日常穿著外，時常會看到她穿校服或奧黛上學的照片，讓人好奇起越南傳統服飾奧黛。奧黛在設計上有著中國旗袍、法國、美國和少數民族文化影響，因而兼容並蓄又不失優雅。斗笠下美麗的長髮配上越南傳統服飾，「奧黛」（Áo Dài）是越南引以為傲的傳統服飾，走在越南惠安古鎮會看到不少租借奧黛的店家，各種樣式和材質都十分漂亮。早在數百年前，奧黛就已經蔚為風潮，它的源頭要回溯至公元12世紀至20世紀，早期是越南北方女性最常見的服飾，如果是上流階層會穿下身多一片布料的「五身襖」，而平民階層則只會穿著「四身襖」。它們都是奧黛的前身，一直到19世紀末、20世紀初法國殖民統治時期，受到法國時尚與文化影響，奧黛逐漸被推廣到全境，甚至演變成越南國服。1975年南北越統一時奧黛曾消失一段時間，直至1986年革新開放後，政府甚至鼓勵婦女多穿國服，並讓觀光客租借國服，順便宣揚越南的文化。現在，越南女學生到了高中後，都必須穿著奧黛形式的制服，襯托出優雅風範，而因為奧黛是寬褲設計，女性要騎腳踏車或機車，行走坐臥都仍方便。