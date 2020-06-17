泰國大學生也要穿制服！　名校宣布可依性別認同穿制服　

泰國第一學府朱拉隆功大學1名跨性別學生吉拉帕（Jirapat Techakijvekin）曾向教育學院申請讓跨性別學生穿女生制服上學，但不被接受，後來經過不斷地申訴與請願，2019年2月學校允許她個案申請穿著女生制服，一直到2019年11月才正式讓所有跨性別學生通用。（圖／翻攝自臉書）

泰國國立法政大學宣布從6月9日開始，學生都能依個人性取向穿著制服適用場合包括在教室上課、參加考試、接受訓練、聯繫教職員和參加畢業典禮等，但仍要遵守學校性別服儀相關規定。而另一所泰國名校朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）在2019年11月6日同樣通過相似校規，此解除禁令的學校規範一出，掀起一波討論大學生是否該穿制服與泰國性平議題的熱潮。全球大部份的大學都沒有制服規定，歐美國家中反而僅有私立貴族或寄宿學校會嚴格要求制服。亞洲各國普遍讓學生在國小至高中穿著校服，形成特殊的制服文化。而在泰國，從國小到大學的學生都得穿著制服，連進入職場，不少行業還會要求員工穿制服上班。支持制服派的人認為校服代表無階級與貧富的平等社會，或者認為泰國社會重視禮儀和規範，讓大學生穿著校服能培養他們對社會的規範。因此在泰國街頭，偶爾會看到年輕女大生穿著白襯衫和黑裙走過，或是繫著領帶的男大生走過。雖然泰國社會有不少跨性別表演工作者，但社會風氣普遍偏保守，曼谷郵報曾報導泰國第一學府朱拉隆功大學1名跨性別學生吉拉帕（Jirapat Techakijvekin）曾向教育學院申請讓跨性別學生穿女生制服上學，但不被接受，後來經過不斷地申訴與請願，2019年2月學校允許她個案申請穿著女生制服，一直到2019年11月才正式讓所有跨性別學生通用。繼第一學府朱拉隆功大學之後，第二古老與悠久的法政大學同樣在法大校長格斯妮（Kesinee Vitoonchart）簽署同意後公告，並自6月9日起開始實施。預期該措施會使跨性別學生少受到人議論，雖然仍有不少網友評論應廢除大學生制服制度，不過目前，大學生穿制服仍是泰國有趣的特色之一。