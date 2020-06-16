英國防疫太糟糕？眾人連署「向紐西蘭宣戰」：輸了才有救

隨著全球新冠疫情漸漸控制下來，紐西蘭政府近日就宣布，境內新冠肺炎確診患者已全數痊癒出院，預計將全面解封，讓民眾回歸正常生活。而英國境內就有民眾不滿英國政府對疫情的掌控嚴重不足，竟異想天開發起請願要「英國向紐西蘭開戰」，並決議要立刻投降，讓紐西蘭來管理英國，以控制國內嚴重的疫情影響。

根據《紐西蘭先驅報》報導，英國境內近日就傳出一份連署，要求政府即日向紐西蘭開戰再立刻投降，讓紐西蘭總理阿爾登（ Jacinda Ardern ）來治理日益嚴重的新冠肺炎。該網站也強調紐西蘭是全球控制疫情的佼佼者，而相較之下，英國首相強生不但沒有阻止疫情延燒，就連自己都感染肺炎，讓英國民眾不禁失去信任感。

▲英國民眾請願要求政府「向紐西蘭開戰再立刻投降」。（圖／翻攝自連署官網）

對此就有不少英國人就在連署書下方留言表示「英國脫歐後改跟紐西蘭合作的時候到了」、「阿爾登是我們的唯一希望」、「強生應該考慮這個請願了」、「到時候旅遊泡泡也可以互通嗎」，而這個消息傳到台灣，也有不少網友回應「這算內戰嗎」、「伊莉莎白女王現在應該很混亂」、「英國人太幽默了」。

事實上，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截至台灣時間 15 日凌晨 4 時左右，英國累計確診數為 29 萬 7000 多例，在世界各國排名已經來到第 5 ，僅次於美國、巴西、俄羅斯和印度，而目前英國當局通報的死亡病例總數為 4 萬 1698 人，全球排名第 3 ，僅次於美國與巴西。（編輯：楊智傑）