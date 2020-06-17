北京機場航班突大規模取消！眾一看超憂心：半封城狀態了

中國大陸北京市再爆新冠肺炎，短短 5 天內已累計 106 起確診，對此，北京市委組織部於 15 日宣布，全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，並開展「敲門行動」大排查。而今日凌晨有網友更發現，北京機場航班突然大規模取消，讓他不禁發問「到底怎麼了呢？」而其他網友看後也紛紛擔憂，認為是「半封城狀態了...」

原 PO 在 PTT 八卦板貼出照片並表示，北京首都機場深夜突然大規模取消航班，受影響的班次已經達 300 多架次，這讓他相當擔心，直問「半夜突然那麼大動作，是不是發生什麼事了才會...」

▲北京機場航班大規模取消。（圖／翻攝自PTT）

▲北京機場航班大規模取消。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛「應該是禁止流動，避免又擴散」、「北京封城也差不多了吧！中國經濟已經夠慘了」、「一片取消，只有一架長沙的飛走了」、「半封城狀態了」、「封一省救全世界，辛苦了」、「接下來又要吵包機了？」「北京封城吧，管制出入人口了，再來陸地也會開始管制了」、「準備封城了吧！聽說高速道路也都不通了」。（編輯：許苡晴）