疫情復燃！中小學急關、航班銳減　北京恐成「武漢2.0」

近來北京新冠肺炎（ COVID-19 ）確診病例激增， 6 月 16 日 0 時至 24 時，新增報告本地確診病例 31 例、疑似病例 3 例、無症狀感染者6例，北京從6月11日到6月16日已累計新增逾百起本土確診病例，並發生跨省傳播。北京當局 16 日晚間宣布，即時起全市突發公共衛生事件響應級別由 3 級提升至 2 級，中小學再次關閉，對所有社區實施嚴格封閉式管理，對重點區域和重點人群全面進行核酸檢測並擴大檢測範圍。此外，北京機場大規模取消往來航班。北京市府於 16 日晚上召開記者會，北京市政府副秘書長陳蓓表示，經北京市新冠肺炎防控工作領導小組研究決定，自 6 月 16 日即時起，北京市應急響應級別由三級調至二級。他在記者會中指出，所有病例均與新發地農產品市場有關聯，初步判斷由人際傳播和物品污染引發。會上同時宣布，北京市將嚴格管控人員進出，境外入京人員全部集中觀察核酸檢測，此外，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京，非必要不出京，如要出京則必須持核酸證明。北京市中高風險街道鄉鎮所轄小區村，外來人員及車輛禁止進入，進行全封閉管控，人員只進不出，進行居家觀察並做核酸檢測。恢復各年級線上教學，各大學停止返校，中小學停止到校上課。北京此次再度爆發疫情，外界難免擔心是否淪為「武漢第二」，因此當局控制人流、社區檢測、關閉高危險場所，以強硬手段嚴重實施相關防疫措施，卻也讓民眾叫苦連天。因為前一波防疫時，北京的規格是全中國之最，像是境內外人口入京需隔離 14 天的政策，就維持了超過兩個月，好不容易到 4 月底才解封。結果現在不到 2 個月的時間再度爆發疫情，人員行動又要受到限制，重啟不久的經濟活動可能又要喊停。