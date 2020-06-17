警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >國際

南北韓關係惡化！南韓統一部長請辭：我必須承擔責任

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-06-17 15:35:32
▲韓國統一部長金鍊鐵表示已向總統文在寅提出請辭。（圖／翻攝自《韓國日報》／한국일보）
朝鮮（北韓）昨日（ 16 ）大動作炸毀象徵半島和平的聯絡辦公室，南北韓緊張關係急遽升級，韓國（南韓）緊急召開國安常委會議研擬對策。據《韓聯社》報導，統一部長金鍊鐵（김연철）今日（ 17 ）以對南北關係惡化負責，提出請辭。

金鍊鐵表示，在今日當地時間下午 3 點會見記者，表示必須要有人為南北韓關係惡化負責，自己已經準備好承擔責任，向青瓦台（總統府）提出請辭，並表示對於無法回應人民「希望朝鮮半島和平與繁榮」的期待，感到非常遺憾。

▲（圖／翻攝自《朝鮮日報》）
▲（圖／翻攝自《朝鮮日報》）
 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀