南北韓關係惡化！南韓統一部長請辭：我必須承擔責任

朝鮮（北韓）昨日（ 16 ）大動作炸毀象徵半島和平的聯絡辦公室，南北韓緊張關係急遽升級，韓國（南韓）緊急召開國安常委會議研擬對策。據《韓聯社》報導，統一部長金鍊鐵（김연철）今日（ 17 ）以對南北關係惡化負責，提出請辭。
金鍊鐵表示，在今日當地時間下午 3 點會見記者，表示必須要有人為南北韓關係惡化負責，自己已經準備好承擔責任，向青瓦台（總統府）提出請辭，並表示對於無法回應人民「希望朝鮮半島和平與繁榮」的期待，感到非常遺憾。
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