星國實境秀女星倡導環保人生　健康樂活六步驟一次看

新加坡新生代名人 Mae Tan以時尚品味吸引人目光，但除了時尚達人的身分外，她同時是新加坡本土品牌Surrender的創意顧問，最知名的事之一是出演Netflix真人秀《星國社交圈(Singapore Social)》。（圖／Netflix）

Mae Tan在二手衣物轉售平台上販售的衣服。（圖／Vestiaire Collective）

新加坡新生代名人 Mae Tan以時尚品味吸引人目光，但除了時尚達人的身分外，她同時是新加坡本土品牌Surrender的創意顧問，最知名的事之一是出演Netflix真人秀《星國社交圈(Singapore Social)》。事實上，時尚和環保時常是反義詞，因為要做出所謂「時尚」的服裝，通常都會浪費大量的布料和材料。不過這兩個名詞在 Mae Tan身上都找得到。近年她做過最熱門的活動是和保羅·福斯特（Paul Foster）共同舉辦減低塑膠使用量的裝置藝術展覽，在新加坡永續藝廊(Sustainable Singapore Gallery)運用18,000個回收塑膠杯製作沉浸式藝術。這次她要來跟大家宣揚她從25歲就開始的環保旅程。「當我花越多錢在快速時尚產業上，對環境帶來的負面影響也越大，我在2018年第一次意識到這件事。」Mae Tan說。「而破壞環境將會剝奪未來世代能想受自然環境的權利。」 「試著想像海灘、樹木和動物都從記憶中消失，在無法接觸這樣美好風景的經驗下承長肯定很難受。因此我開始改變我的習慣，從拒絕使用塑膠袋開始。」時尚產業製造一大堆浪費，因此她認為再續利用時尚是要發揚光大的。「像是Vestiaire Collective網站會幫助消費者重新思考快速消費對環境產生的影響。消費者完全可以購買運用可再生質料的衣物包包，或是購買二手產品。」Mae Tan主張人們應該在買衣服前先思考三件事，第一，這東西可以使用至少五年嗎？第二，我有現有的配件可以跟它搭配嗎？第三，是否品質夠好？「如果先思考就能減少不必要的浪費，同時減少對環境的影響。」其實衣櫥常常會囤積不少根本穿不到的衣服，這時候就應該把它們拿出來賣，給更需要或熱愛它們的人。一開始實施「斷捨離」法肯定會困難，畢竟曾經熱愛過，但與其讓它塵封在衣櫥，不如讓它能夠到需要它的人身邊。「我盡量不捐贈衣服而是用賣的，因為以前送出去的衣服最後都被對方丟掉。再來許多較貧困的國家人民比起需要二手名牌服飾，可能更需要的是食物和水。我將賣出二手衣服的錢都拿去捐贈給慈善機構。」 Mae Tan說。「我是非營利組織新加坡零浪費(Zero Waste Singapore)的志工，時常透過快閃表演或活動宣揚理念。除此之外我平常都會把關注的議題都分享到IG，希望能激勵人們為環保或社會做出一些貢獻。」Mae Tan表示在未來，她會持續發揚光大環保議題，也希望全世界的人都能響應。