解放軍武器「狼牙棒」曝光！眾人看傻：和開槍沒什麼差別

中國與印度為了主權爭端，近日頻頻在邊境的拉達克地區（ Ladakh ）加萬谷（ Galwan Valley ）爆發武裝衝突，甚至造成多人死傷。據了解，本次衝突共造成 20 名印度軍人死亡，解放軍的死傷人數則不明，是自 1967 年中印邊境駁火以來，最大規模的軍事傷亡事件。而英媒《BBC》披露了解放軍用來攻擊的「狼牙棒」，引發網友熱議。據《BBC》報導，印度軍事官員提供了那張裝有鐵釘的木棍照片，聲稱這就是解放軍在這次邊境衝突中用來當武器的「狼牙棒」。印度的軍事分析師舒克拉（Ajai Shukla），也在推特上分享了這張照片，更直斥使用這種武器是野蠻的行為。《BBC》表示，這張照片在印度的社群媒體上瘋傳，引起許多印度民眾的憤慨。「 #BoycottChina （杯葛中國）」的關鍵字也成為印度推特上的熱門關鍵字，不少印度網友高呼「把中國貨丟進垃圾桶吧！」根據 1996 年中印達成的協議，雖然拉達克地區的邊境主權劃分有所爭議，但雙方都同意彼此不得在邊界附近使用槍枝與爆裂物，以降低事態嚴重性。因此這次衝突發生後，中印都有強調「沒有開槍」。不過有網友認為，解放軍持「狼牙棒」攻擊，暴力程度和開槍無異，直言「這和開槍有差嗎」、「說明解放軍打心底就沒想和平，否則準備狼牙棒幹嘛」。（編輯：倪浩軒）