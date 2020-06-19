陸單日增28例確診全與北京有關　省際客運今起全數停運

中國大陸北京市的新冠肺炎疫情，自 11 日出現近 2 個月的首起本土病例後，每日都有新增確診出現，18 日中國大陸又再新增 28 例本土病例，全部都與北京有關，當局已宣布，自 19 日起暫停往返北京市的省際客運，全力防疫抗疫。
根據中國國健委官網統計， 6 月 18 日 0 - 24 時， 31 個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例 32 例，其中境外輸入病例 4 例（廣東 3 例，甘肅 1 例），本土病例 28 例（北京 25 例，河北 2 例，遼寧 1 例）；無新增死亡病例；新增疑似病例 2 例，均為本土病例（均在北京）。
值得注意的是， 18 日河北省新增的 2 例確診，其中 1 人為雄安新區安新縣在北京新發地市場經營者，另 1 人為保定易縣在北京豐台區某餐廳服務員；遼寧省新增 1 例域外輸入新冠肺炎確診病例，則是北京市確診病例的密切接觸；換句話說， 18 日除北京市以外，新增的本土病例都與北京有關；而目前遼寧、四川、河北、浙江和河南，已有 5 省出現和北京確診的相關病例。
另據北京市衛健委公告， 6 月 18 日 0 - 24 時，新增報告本地確診病例 25 例(西城區 1 例、海澱區 1 例、豐台區 18 例、大興區 5 例)、疑似病例 2 例、無癥狀感染者 2 例。從 6 月 11 日爆發的首起本土病例以來，北京市已有 183 例確診。
北京市交通委員會副主任容軍 18 日於記者會上稱，有鑑於各省際客運客流量大幅減少，決定自 19 日起，北京市所有省際客運路線全部停運，已購票者辦理全額退票。
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