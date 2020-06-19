獨／受困馬爾地夫台灣人　國際工作返家漫漫長路

根據The China Post報導，全球疫情爆發，許多滯留在其他國家工作或學習的台灣人無不擔心該如何回家，內心十分焦急，例如困在馬爾地夫、已經在當地工作五年的侯欣辰，當各國都在封閉邊境時，留在馬爾地夫的她和其他台灣人都十分擔憂，漫漫長路，該怎麼回家？
侯欣辰在馬爾地夫工作5年，原本是飯店的中文接待員，後來利用休假在菲律賓考取潛水執照，是合格的潛水教練，5年來在不同的渡假島移動和工作。
記者專訪剛剛從馬爾地夫艱難地回到台灣的侯欣辰，才結束隔離14天沒多久的她，解釋之所以會回不來，一瞬間就鎖國是預料不到的原因之一，「在當地工作很難今天買機票、明天就回去，通常都是要工作一段時間才能向公司提出休假申請，今年我是1月到新的渡假島工作，完全措手不及。」她說，另一個原因則是馬爾地夫的交通十分困難，像欣辰工作的渡假島到達機場島最快都需要搭小船3小時，有些已經買票的同事，機票都被取消，頓時孤立無援。
4月17日開始鎖國後，國際移工的生活更是不易，大部分員工都面臨被裁員和放無薪假，雖然欣辰說自己比較幸運，公司還願意提供正常伙食，但其他度假村的員工朋友已經得吃咖哩汁飯或發霉的食物渡日，非常難熬。
後來在等待中，終於等到一次回國的機會，那天是5月15日，卻是馬爾地夫10多年來天氣最糟糕的一次，狂風暴雨之下船還壞掉，她說一度以為會命喪大海。「雖然終於能夠搭飛機回家，卻到不了機場島，非常難過和煎熬，因為不知道下一次的機會在哪裡，還回得了家嗎？」
在新型冠狀肺炎病毒爆發後，馬爾地夫的疫情每況愈下，今（16）日截稿前確診數已來到2065人，死亡數則有8人，對總人口僅有50萬左右、亞洲陸地面積最小的國家馬爾地夫來說可說是非常嚴重。更遑論馬爾地夫的醫療十分落後，病患難以得到妥善的照顧。
在擔心患病、伙食和薪資心情下的她終於又迎來一個回家機會，能從馬爾地夫飛到斯里蘭卡再飛到日本，再從日本飛回台灣，自費機票大約是新台幣六萬多元。雖然過程艱辛，但只要能回家，再苦都願意。
談及返家路最大的幕後推手，侯欣辰大力感謝駐印度新德里辦事處的劉秘書，不但一直來電關心、問候，還幫忙喬好了回程的機票跟通關。
在5月底我終於有了一個返台機會，從渡假島到機場島時，岸上的警察卻還是禁止我登島，說沒有收到上頭指示，當下我就慌了。」侯欣辰說她當下只能打電話給劉秘書，雖然事前的資料都做足了，卻因為馬爾地夫政府機關沒有協調好仍然被攔截。幸好劉秘書立刻跟機場島岸上警察溝通，讓欣辰能順利登島，並搭上返台飛機。
在劉秘書的協助下，轉機過程沒有受到太大阻礙。終於飛回到台灣，一下飛機，欣辰同時見識到台灣超強防疫，醫護人員進行確認身分、篩檢和移往檢疫所的工作，絲毫不馬虎。
在檢疫所的這14天侯欣辰的生活十分規律，三餐都有專人準時遞送。「整趟回家之路感觸最多的是收到來自各方的關心，有家人擔心生命安全，有多年沒聯絡的朋友來電關切，非常感動，也非常開心能夠回家。」她說，現階段會好好待在台灣等疫情過去，並慢慢思考人生的下一步。
馬爾地夫工作日誌：擁有夢想的工作-Shine your life
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