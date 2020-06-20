北京餐館爆群聚、關醫院　陸專家：病毒零下20度可活20年

中國大陸北京市的新冠肺炎疫情持續延燒，並出現群聚感染的病例，位於疫情爆發的新發地市場附近的餐館，驚傳有 8 名員工確診，北京大學國際醫院也因有急診科護理人員染病而宣布封閉式管理。有中國大陸的專家表示，新冠肺炎病毒在攝氏零下 20 度的環境可存活 20 年之久，跨國轉運的機率高，認為應對新發地市場內所有食品類物資全面採樣檢測，結果呈陽性的產品則須進行病毒溯源。
綜合陸媒報導，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟， 19 日在杭州海關舉辦的分享會上表示，新冠肺炎病毒特別「不怕冷」，在攝氏零下 4 度的環境可存活數個月，在攝氏零下 20 度則可存活 20年，聲稱：「這解釋了為什麽幾次病毒都在冷藏食品較多的海鮮市場被發現，病毒完全是可以被跨國轉運的。」
李蘭娟還提出，新冠肺炎病毒可在低溫環境下長時間存活，建議海關應加強對冷鏈食品的全面排查；而針對近日北京新發地批發市場檢測出新冠肺炎病毒的情況，她也認為應對該市場內包括牛羊肉、鮭魚魚等食品類物資進行全面採樣和檢測，對於檢測呈陽性的物品立即進行溯源調查。
截至 19 日為止，北京市已發現 183 名本土病例，幾乎都與新發地市場有關，北京市疾控中心副主任龐星火 19 日表示， 1 家位於市場附近的餐館已有 8 名員工確診，其中 2 例為餐館採購員，定期從新發地市場進貨，而餐廳消費者大部分為附近冰鮮海鮮市場的營業人員，評估應為「與新發地市場有關的聚集性疫情」。
此外，北京大學國際醫院 1 名急診科護理師疫確認感染了新冠肺炎，為 14 日海淀區某確診病例的密切接觸者，當局在獲知後，已對該醫院進行「全面封閉管理」，門診、急診已經暫停，以降低人員密度和病毒傳播的機會。
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