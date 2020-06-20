美國爆二波疫情？台籍白宮記者曝「真實現況」：還不好說

新冠肺炎疫情全球延燒，美國慘淪疫情最嚴重國家，數州通報感染人數持續上升，全境總確診人數已經來到 227 萬多人。對此，上海東方衛視台籍記者張經義，日前在白宮記者會上強調自己「來自台灣」引發外界爭論，遭美國總統川普痛斥阻止，16日他在臉書提到有關美國是否爆發第二波疫情，直言「還真不好說」。
張經義在臉書粉絲團「張經義之《白宮義見》」提到，美國出現第一例新冠肺炎確診病例後，至今已將近 5 個月，「美國的疫情出現好轉了嗎？而第二波疫情來襲了嗎？讓我解析」。張經義表示，截至當地時間 15 日，美國確診的人數超過 210 萬，而不幸死亡的人數超過 11 萬 6000 人，儘管全美國每天確診的人數趨緩了，但情勢仍不容樂觀。
張經義指出，美國每天確診人數減緩的主因，是重災區紐約州等地的疫情大幅好轉，根據《紐約時報》的持續追踪發現，美國 50 個州當中，有多達 21 個州呈現確診案例上升的現象，包括幾個美國人口大州，像是德州、佛羅里達州等；另外，有 9 個州的疫情沒有惡化，但也沒有好轉；換句話說，美國疫情減少的州，是占美國一半的州都不到。
張經義反問「這代表著第二波疫情來襲了嗎？」白宮方面否認，主流醫界的看法也是如此。實際上，現在是第一波疫情在紐約等地燒過以後，第一波的疫情還繼續在其他州延燒。至於是否會有所謂第二波疫情？一般認為，前提是夏季疫情大幅好轉，秋冬時疫情捲土重來才算是第二波，他卻直言「而目前，還真不好說」。文末表示「做為一名國際新聞人，我還將持續帶來對美國的第一手觀察，也會從經驗出發，為你深入解析」。（編輯：賴詠璿）
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