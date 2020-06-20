為何北京疫情捲土重來？眾人推敲「一關鍵」：很危險啊

新冠肺炎疫情全球延燒，中國大陸北京市在連續 56 天未出現本土病例後，於 6 月 11 日傳出近 2 個月來的首例，之後短短 8 天時間，北京市又發現 183 名本土病例，且幾乎都與新發地市場有關。對此，有網友在 PTT 八卦版提問，北京疫情為何突然又變嚴重了？貼文立刻引發熱議。
中國大陸新冠肺炎疫情趨緩之後，北京卻又爆發第二波感染，主要集中在新發地批發市場。根據中國大陸國家衛健委的最新數據顯示，中國大陸全境新增 32 例確診病例，其中 28 例為本土病例，主要集中在北京 25 例、河北 2 例、遼寧 1 例；另外 4 例為境外輸入。
原 PO 以「北京為什麼疫情變嚴重了？」為題，貼文提到北京近日本土確診人數又上升，疑惑表示先前已經都控制住了，疫情卻又捲土重來，不禁好奇詢問廣大鄉民，究竟是怎麼一回事。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「應該要問，中國大陸數據是真的嗎？」「因為中國大陸之前是把大家關在家裡，人口太多本來就不好控制」；不過，也有許多網友推敲一項可能原因「有人說是因為開兩會」、「兩會開完了啊」、「證明集體聚會是危險的啊」。事實上，受到新冠肺炎疫情影響，中國大陸兩會延後 2 個多月，於上月 21 日才召開。（編輯：賴詠璿）
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