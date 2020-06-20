反歧視聲浪高漲 嬌生宣布停售美白淡斑品

（中央社倫敦19日綜合外電報導）美國嬌生集團今天表示，集團已決定停售在亞洲和中東地區廣受消費者喜愛的美白產品；全球近幾週受美國影響也掀起反歧視風潮，這類美白產品再次備受社會輿論壓力。嬌生集團（Johnson & Johnson）發言人向路透社證實，集團將停止販售旗下在印度銷售的「可伶可俐」（Clean & Clear）淨白系列（Clear Fairness）商品。本月稍早也傳出嬌生將停售旗下在亞洲和中東地區販售的「露得清」（Neutrogena）細白系列（FineFairness）商品。嬌生表示，過去幾週的討論凸顯一件事，即公司部分產品的名稱或淡斑產品所標榜的功效，給人一種無暇或白皙膚色更勝於原本自身獨特膚色的印象，「這從來都不是我們的本意，健康肌膚就是美」。嬌生表示將不再生產或運送這些商品，但商品可能還會持續出現在貨架上一陣子，直到庫存歸零。聯合利華（Unilever）、寶鹼公司（Procter &Gamble）和萊雅（L'Oreal）等全球個人保養品大廠推出號稱能讓肌膚亮白或美白的面霜，分別透過旗下品牌Fair & Lovely、歐蕾（Olay）和卡尼爾（Garnier）銷售，銷售對象主要為女性。上述公司並沒有立即回應記者的置評要求。根據歐洲觀察市場研究諮詢機構「歐睿國際」（Euromonitor International）統計，全球去年售出約6277噸的肌膚亮白產品，包括標榜抗黑斑或雀斑的抗老化面霜。美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，引爆全美反歧視示威潮，風潮擴散全球，許多可能涉及歧視意涵的商標或品牌紛紛開始調整。高露潔棕欖公司（Colgate-Palmolive）表示，正在評估和改進旗下「黑人牙膏」品牌名稱。桂格燕麥公司（Quaker Oats）先前也宣布，將讓知名鬆餅粉品牌「傑邁瑪阿姨」（Aunt Jemima）的圖像「退休」，因為意識到非裔婦人露齒微笑的傑邁瑪阿姨圖樣，可能有種族刻板印象。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1090620