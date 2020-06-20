將採取一切必要手段！總理莫迪：中國惹怒全印度

中國與印度的邊界衝突越演越烈，雙方互相叫囂，堅稱一切都是對方的錯誤導致。印度總理莫迪( Narendra Modi ) 19 日發表聲明，表示中國行徑惹惱印度所有人民，軍隊也被授權採取一切捍衛國土的必要措施。
綜合《路透社》、《半島電視台》等外媒報導，莫迪 19 日在電視演講中，否認印度邊界有被入侵一事，也否認有任何人或據點被挾持，並聲稱全國上下都對中國殺死 20 名印度士兵感到「痛心和憤怒」，雖然印度也願維持和平及友誼，但最重要的仍是維護主權，印度的軍隊將不遺餘力的保衛自己的國家。
雖然中國方面未透露解放軍的傷亡狀況，但也是中印40多年來最致命的 1 次事件。印度外交部長蘇傑生（ Subrahmanyam Jaishankar ）於 17 日向中國某資深外交官員表示，這次爭端起因於「中方試圖在實際控制線（ LAC ）我方一側的加萬谷建造一棟建築」。
中國方面亦維持原先強硬的態度，否認有扣留任何印度人質，中國外交部發言人趙立堅並稱：「對與錯非常清楚，責任完全在於印方。」雙方皆指責是對方挑起加萬河谷的鬥爭。
不過，中國和印度都是人口大國，也都擁有核武，若真撕破臉，恐怕後果難料。據信磋商仍在進行中，但印度境內的反中浪潮仍在持續升溫，種種抵制中國貨物、中國企業的聲浪也越來越高。