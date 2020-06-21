川普首場造勢自誇防疫棒　稱新冠病毒是「功夫流感」

美國總統川普於當地時間 20 日於奧克拉荷馬州塔爾薩（ Tulsa ）舉行造勢活動，演講中川普稱讚自己的政府對新型冠狀病毒（ COVID-19 ）應對優秀，淡化了疫情當前的風險，用諧音稱 COVID-19 為功夫流感（ Kung Flu ），並批評新聞媒體及民主黨的競爭對手。
據《 USA Today 》等報導，由於 COVID-19 疫情全球大流行，塔爾薩當地衛生官員反對川普繼續舉行集會的決定。雖然最後造勢活動仍照計畫舉行，但參與人數明顯較以往來得少，擁有 1.9 萬個座位的 BOK 體育場較高的座位基本上都是空的。此外，儘管工作人員發派了口罩，但大多數的支持者都沒有配戴，包括幾位出席的國會議員。
川普讚美參加活動的人們都是「戰士」，克服了對 COVID-19 的恐懼，聚集在 BOK 運動中心，聽近 2 個小時的演講。
川普在造勢活動上稱讚政府，以及自己對疫情「出色的反應」，並稱呼 COVID-19 為「功夫流感」。他說道「毫無疑問這是個疾病，我可以用 19 種不同的名稱，很多人說這是病毒（ virus ），也有很多人稱呼它為流感（ flu ），有什麼差別嗎？」川普提到中國病毒時，台下的觀眾為此高聲歡呼。總統顧問之一康威（ Kellyanne Conway ）也曾在 3 月以「功夫流感」稱呼 COVID-19 。
對於 5 月底，因為非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）爆發的示威活動，川普批評左派人士正在摧毀他們的國家，這些人想破壞遺產，以便在他人身上強加殘酷和壓迫，川普稱這些人簡直瘋了，並誓言捍衛隱私、言論、思想、宗教自由以及攜帶武器的權利。
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