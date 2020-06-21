北京百事可樂工廠爆8例確診　緊急消毒停工、停產

據中國媒體報導，北京市今日（ 21 ）下午召開地 128 次新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情防控新聞發佈會，百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏通報，公司出現確診病例後，已經第一時間啟動應急預案，採取停產停工、產品封存、環境消殺、人員隔離等措施，已經對產品及常去環境進行了全方位取樣調查，百事公司方表示，目前環境取樣的結果皆為陰性。
昨日（ 20 ）北京市疾控中心副主任龐星火通報，大興區孫村鄉某食品公司共發現 8 例確診病例，其中 2 人曾到過新發地市場采購。後經過中國媒體確認，爆發集體感染食品公司為百事公司。
據《阜陽廣播電視台》整理，百事公司在 15 日通報首例確診，當日上午 8 點即關閉全廠進行消毒，封閉所有庫存，禁止外運。同日，所有人員皆須接受核酸篩檢、居家隔離，16 日，區疾控中心對工廠內外環境進行塗抹取樣，結果均陰性。6月15日和20日，對食堂、更衣室、車間洗手區、廁所、流水線工作區等兩次進行全面環境消殺。。
至 6 月 20 日共 480 人被集中隔離點進行醫學觀察，且 480 人篩檢結果皆呈陰性。同日晚上 6 點，當地衛生單位共掌握 87 名密切接觸者。
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