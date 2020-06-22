邊境衝突中方傷亡不明　印交通部長：解放軍至少死40人

中方越境導致衝突死傷的行為，將讓中印之間產生「信任赤字」，從而發生經濟抵制等現象。

▲中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進解釋中方未公布死傷人數的原因。（圖／翻攝自胡錫進微博）

中國與印度日前在邊境的加萬河谷爆發衝突，造成印度 20 名軍人死亡、 76 人受傷，還在印度境內掀起一陣反中、抵制陸貨的聲浪，中方則未透露其傷亡人數。不過有印度高階官員透露，中國解放軍在這波衝突中至少折損了 40 人，比印方還多 1 倍。綜合外媒報導，印度交通部長、前陸軍總司令辛格（ V. K. Singh ）近日受訪時告訴印度媒體，「若我方有 20 人陣亡，那麼對方傷亡人數至少為我們的一倍。中國隱瞞數字。它在 1962 年也是這樣，它不接受那些傷亡。」批評北京為了防止人民異議，通常不會承認自己有士兵陣亡。辛格並未提到前述消息來源，而這也是中印雙方自上週爆發衝突以來，印度首度有具名官員談及中方死傷數字，但目前尚未獲得官方證實，印度國防部發言人巴布（ Bharat Bhushan Babu ）亦拒絕就辛格的受訪內容評論。據了解，辛格出身於印度軍隊，曾任印度陸軍總司令，與印度軍方關係匪淺；他並認為此次然而，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進，日前在微博就傷亡情況 po 文時表示，中方之所以沒有公布傷亡數字，據他理解，是中方不想讓 2 國民眾對此進行對比，從而刺激公眾情緒，這是「北京的善意」。