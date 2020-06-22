熱爆！俄西伯利亞驚見異常高溫　「北極圈小鎮」竟飆38度

端午將近，台灣民眾迎來一波波高溫熱浪，不少人大喊吃不消，可就連俄羅斯西伯利亞寒冷地區的小鎮，近日也測得驚人高溫，直逼攝氏 38 度，讓人不禁要問，地球到底怎麼了？
綜合《今日俄羅斯》、《每日郵報》等外媒報導，位於俄羅斯雅庫特地區的小鎮韋爾霍揚斯克（ Verkhoyansk ），週六( 20 日)打破了北極圈內有記錄以來的最高溫度記錄，竟然測到攝氏 38 度的高溫，在這之前，這座小鎮的溫度最低溫可到零下 68 度、最高溫則曾有達 37 度，但從未有到過攝氏 38 度。
韋爾霍揚斯克位於莫斯科以東約 4700 公里，地處雅庫特的亞那河上，從莫斯科出發要花約 2 天、轉換數架航班才能抵達，人口僅有 1000 初頭，冬天時當地居民經常面臨攝氏零下 50 度的低溫，也被認為是地表上生存環境最惡劣的地方之一；往年這個時候，韋爾霍揚斯克的均溫大概都在攝氏 18 度左右，今年卻迎來攝氏 38 度的高溫。
《每日郵報》指出，若紀錄被證實，則可能打破 1915 年由阿拉斯加展望溪( Prospect Creek )創下的北極圈地區高溫紀錄。
先前科學家曾預測，北極地區要到 2100 年才會達到這樣的高溫，但現在看來，暖化速度可能比科學家預測的還要快上許多。科學家也擔心，熱量的增加將導致北極地區的永凍土加速融解，將大量溫室氣體釋放到大氣中。