全球確診再刷單日新高！白宮顧問嗆：新冠病毒是中共產物

國際新冠肺炎疫情仍在延燒，根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間 22 日清晨 8 點，全球已有至少 8918101 人感染、 466548 人死亡，有外媒引述世界衛生組織( WHO )統計， 21 日全世界新增了 183020 例確診，為疫情至今最高的單日新增確診紀錄。美國白宮貿易顧問 21 日接受訪問時，則嗆聲道「中國共產黨的產物」，認為北京應該為疫情大流行負責。
綜合外媒報導，世界衛生組織 21 日報告稱，全球的新冠肺炎確診在 24 小時內新增 18 萬 3 千多例，並引述聯合國衛生機構說法，巴西以 54771 例高居新增病例國首位，其次則是美國的 36617 例，另有印度超過 15400 人確診，新增病例主要來自美洲地區。
有專家表示，病例數上升反映出多種因素，檢測更全面或感染範圍越發擴散皆是可能的原因，無論如何，現在全球疫情仍十分嚴峻。
眼看疫情在美國並未明顯放緩，白宮貿易顧問納瓦洛（ Peter Navarro ） 21 日接受美國《 CNN 》訪問時直接怒批新冠病毒是「中國共產黨的產物」，在主持人複述以確認自己有無聽錯時，納瓦洛依然不改說詞，繼續強調美國得到有關那些實驗室、濕貨市場裡發生之事的資訊，病毒確實是在中國境內大量傳播並達世界各地的，中國共產黨要對此負責。
當主持人問他是否認為新冠病毒是被「故意製造的」、有沒有證據時，納瓦洛則表示：「這是一個未解的問題」，但自己在 2006 年曾著書預測，未來中共或將引起 1 場殺死數百萬人的病毒大流行：「為何我當時會這麼做？因為這個獨裁政權的結構下就是個壓迫、無透明度可言的社會」，並要主持人多問中共有關病毒的問題。
納瓦洛甚至說，中共在以證據證明自己的清白前，都是有罪的，因為他們隱瞞疫情長達 2 個月，造成逾 10 萬美國民眾喪命，而且這狀況還在持續，直言中共也需要對鉅額的經濟損失負責。
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