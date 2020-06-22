陸專家：北京疫情應是小範圍突發　非屬秋冬第2波來襲

中國大陸北京市近日接連出現新冠肺炎本土病例，以當地著名的「新發地批發市場」為關鍵地點，並蔓延到其他省分；不過大陸有關專家認為，北京這 2 週的狀況屬於小規模突發疫情，並不代表原本推估的秋冬第 2 波疫情已經來臨。
綜合《澎湃新聞》等陸媒報導，上海新型冠狀病毒肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，先前曾說秋冬會出現第 2 波疫情是肯定的；然而，近日他在浦江創新論壇的訪談上表示，這波北京疫情還不能認為是第 2 波的來臨，而是屬於突發、小範圍，「爆發力度目前仍在可控範圍內」。
張文宏並稱，所謂的第 2 波一定要形成非常顯著的波峰，經過一段時間的蔓延後再下降，就如 1 月時的武漢，但現在北京的情況，與當時的武漢有著天壤之別；而且從目前全球總體疫情來看，仍然是在往上走，第 1 波還沒走完，現在就說第 2 波，對大家而言都還言之過早。
張文宏也認為，由於現在全球疫情仍在升溫，除非完全鎖國，否則很難完全杜絕病例的出現，日後不排除其他城市會有類似北京的情況，出現意料之外的小規模爆發。
至於新冠病毒是否會與人類長期共存，張文宏則說，由於新冠病毒出現的時間還不太長，現在還很難下結論。
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