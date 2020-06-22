新冠第2波疫情醞釀中　最危險亞洲國家日、韓入列

新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情在台灣已趨緩，但近日在其他國家確診病例有上升態勢，外界質疑是否可能爆發「第 2 波疫情」？香港英文媒體《南華早報》（ SCMP ）報導稱，亞洲有 3 個國家可能爆發第 2 波疫情，分別是日本、韓國和印度。
據《南華早報》（ SCMP ）報導指出，中國疫情專家張文宏曾在 3 月預測，這次的新冠肺炎疫情不會在夏天就結束。張文宏也提到，近來北京再次爆發的確診病例數目，屬於「小規模」、「突發性」，不能算是「第 2 波疫情」，更重要的是，如何有效控制這類小規模群聚感染，避免再次失控，才是各國面對疫情再次來襲時，必須處理的課題。
此外，亞太臨床微生物學與感染學會（ APSCMI ）會長坦比亞（ Paul Ananth Tambyah ）也表示，目前疫情仍在「第 1 波流行」的後期。至於什麼國家最有可能發生第 2 波疫情呢？就是那些疫情仍未中斷，每天仍通報數百到數千確診且持續發生本土傳染情況的國家。坦比亞說：「雖然有人認為這是第 1 波疫情的尾端，但多條沒被切斷的病毒傳播鏈可能存在這些國家。」
第 1 個遭坦比亞點名的國家就是印度。目前印度確診的病例逾 41 萬，全球排名第 4 ､亞洲第 1 ，光是在上週五，單日確診人數就達 1.3 萬人，可以看出疫情仍未獲控制。其次是韓國，儘管近來當地確診病例數持續下降，但首爾國立大學名譽教授李宏宗（音譯： Lee Hoan-jong ）認為，韓國在 1 個月前放寬社交距離限制，導致病毒傳播不可避免地變得更快、更廣泛，除非疫苗出現，否則第 2 波疫情可能隨時出現，要做好群聚感染的準備。
此外，日本的情況也十分悲觀。日本傳染症協會會長立田和弘（ Kazuhiro Tateda ）表示，上星期東京有幾天確診病例增加超過 40 例，這些人大多有夜生活，擔心恐有局部爆發的風險。他同時強調，夏季的傳播風險較低，也就是說 10 月開始可能出現第 2 波傳染。
紐西蘭奧塔哥大學（ University of Otago ）公共衛生教授貝克（ Michael Baker ）表示，「第 2 波」一詞源於 1918 年的流感大流行，有些地區甚至發生第 3 次爆發，但第 2 波通常都是最嚴重的，會不會發生第 2 波感染，與各國策略有關。他以紐西蘭為例，當地政府對於解封舉措相當謹慎，就沒有發生新一波的疫情。
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