日本通過釣魚台改名　林姿妙：請中央與我們一起守護主權

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針對日本沖繩縣石垣市議會今(22)日上午通過變更釣魚台列嶼名稱一事，宜蘭縣政府表達強烈遺憾縣長林姿妙表示，請中央跟我們站在一起守護主權、維護漁權，絕對不能讓中華民國的主權及漁民生計受到傷害，林姿妙強調，守護漁權寸土不讓。日本冲繩縣石垣市議會今天表決通過，確定將釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，預計10月1日施行對此，擁有釣魚台行政管轄權的宜蘭縣政府隨即表達「守護主權、維護漁權」的立場。縣長林姿妙表示，我們深知中華民國在外交上的困境，但守護主權不分藍綠，不管用什麼形式，縣府都願意跟中央共同守護主權。由於日前宜蘭縣議會通過將「釣魚台」正名為「頭城釣魚台」，縣府已發文給內政部，林姿妙說，希望正式將釣魚台列嶼更名為頭城釣魚台。至於日本片面更改釣魚台名稱後，是否會影響漁民作業權利？林姿妙則是重申守護漁民、捍衛漁權的立場，她表示，我們堅持到底、對於漁民既有的作業權利，寸土不讓，也懇請中央跟我們站在一起，不管現在或未來，絕對不能讓宜蘭漁民受到絲毫傷害。而日前在宜蘭縣議會提案將釣魚台更名為「頭城釣魚台」的頭城鎮籍縣議員蔡文益表示，宜蘭縣議會明天將成立保護「頭城釣魚台」辦公室因應後續「保釣」工作。